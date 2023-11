Civago senza rete, Sassi: "Disservizio intollerabile"

A seguito della presa di posizione del consigliere regionale del Pd, Andrea Costa, autore di un’interrogazione sul mancato funzionamento delle linee telefoniche nella frazione di Civago, interviene il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, secondo il quale occorre innanzitutto l’intervento delle aziende della telefonia: "Gli uffici tecnici comunali stanno seguendo la situazione che purtroppo il maltempo dei giorni scorsi ha peggiorato creando danni importanti alle strutture certamente non modernissime".

"Quindi – prosegue il primo cittadino – il danneggiamento alla rete a causa di eventi naturali può essere messo in conto, però non è tollerabile il permanere del disservizio senza che le aziende adibite alla manutenzione, si facciano carico del ripristino della normale fruibilità in tempi celeri".

"Di certo – conclude Sassi – come Amministrazione comunale seguiamo la cosa con grande attenzione".

s.b.