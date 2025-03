Clan rivali ora uniti: "Una pace mafiosa e armata per i profitti". Sei vanno in carcere

Giuseppe Arabia, detto Pino U’ Nigro, avrebbe ricomposto gli odi feroci e i risentimenti atavici tra gli uomini del clan Dragone e del clan Grande Aracri scampati agli arresti e alla guerra di ‘ndrangheta di fine anni ’90-inizio 2000, riorganizzandoli in un solo gruppo criminale con lo scopo di commettere truffe, estorsioni, ricettazione di beni rubati, emettere false fatture per operazioni inesistenti verso altri imprenditori (ne sono state scoperte per circa 2 milioni di euro) ma anche per riciclare il denaro sporco delle aziende legate all’associazione.

Una pax mafiosa che ha portato profitti enormi alla nuova organizzazione, capace di coniugare i metodi militari e violenti della tradizionale mafia calabro-emiliana alle sofisticate operazioni finanziarie della mafia imprenditoriale del Nord.

Ieri mattina all’alba la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno fatto scattare nelle province di Reggio, Parma e Crotone numerose perquisizioni e sequestri. Sei le persone destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere, 20 in tutto gli indagati. L’Operazione Ten è stata presentata ieri in Questura dal procuratore capo della Direzione distrettuale antimafia Francesco Caleca insieme alla pm Beatrice Ronchi, ed ai vertici di Ps e Fiamme Gialle. "Si tratta di un’unità operativa che ha un nucleo familiare genetico - ha spiegato Caleca - , ma che nella composizione mostra il superamento delle vecchie contrapposizioni e la capacità rigenerativa della cosca. Non solo riesce ad essere presente sui territori, ma anche arruolare e curare la formazione delle nuove leve, istruite ai metodi intimidatori.

L’operazione smentisce quello che si dice da tempo: che le mafie avrebbero perso l’aspetto truce e violento. Si dimostra invece come sia un cambiamento solamente epidermico".

Ronchi ha aggiunto: "Abbiamo chiamato l’operazione ‘Ten’ perché sono 10 anni dall’operazione Aemilia… che non è bastata – ed era logico che non potesse – per eliminare il fenomeno. Le operazioni Grimilde e Perseverance hanno dato continuità, con l’impegno costante degli inquirenti ad acquisire sempre maggiore conoscenza, preparazione e capacità di contrasto. Un metodo di lavoro faticoso, che ha consentito alla Squadra Mobile di ricostruire i caratteri della cosca operante oggi. Si pensi che il gruppo aveva pianificato un’azione punitiva la mattina in cui scattò Aemilia: l’obiettivo si salvò perché il gruppo si stoppò a causa della presenza ovunque delle forze dell’ordine. E perché poi venne arrestato".

L’indagine, affermano dalla Dda, nasce dalla rilettura meticolosa degli atti delle vecchie operazioni, delle dichiarazioni dei pentiti ma anche da nuove indagini ed intercettazioni. Ed è così che da una parte sono emerse sia le azioni ritorsive e le violenze ad opera di picciotti con "un’importante disponibilità di armi pronte all’uso", che nuove società cartiere che fatturavano ed offrivano servizi agli imprenditori locali. Ed è così che si è delineato il ruolo apicale di organizzazione e direzione del gruppo da parte del 59enne Giuseppe Arabia, nipote del boss Antonio Dragone - ucciso dal rivale storico di Nicolino Grande Aracri)-, nonché fratello di Salvatore Arabia - ucciso a Steccato di Cutro nell’agosto 2003 proprio nell’ambito della sanguinosa guerra. Condannato in via definitiva nel processo Grande Drago per reati commessi fino all’ottobre 2005, anche dal carcere avrebbe continuato a gestire gli affari e ricucire gli strappi, tant’è che le contestazioni che gli vengono mosse abbracciano un ampio arco di tempo, soprattutto dal 2018 (quando venne scarcerato definitivamente) ad oggi. L’organizzazione era potente e temuta, portatrice "di autonoma forza di intimidazione derivante dalla percezione sia all’interno che all’esterno del gruppo stesso dell’esistenza e operatività dell’associazione nell’intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo ‘ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia", comunque "operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle regioni Lombardia e Veneto". Bastavano le generalità dei consociati per far tremare gli interlocutori e "sistemare" problemi dato che il gruppo era anche "considerato entità cui rendere osservanza in caso di bisogno". Una sudditanza che si traduceva anche in un comportamento "omertoso e reticente in particolare con l’autorità giudiziaria e le autorità inquirenti".