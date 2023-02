Clandestino al lavoro in carrozzeria

Manodopera clandestina in una carrozzeria: l’attività è stata sospesa e due uomini sono stati denunciati. Il blitz è stato compiuto nel comune di Scandiano dai carabinieri della tenenza di Scandiano che hanno operato assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio e ai carabinieri forestali scandianesi con il coordinamento della Procura. Nei guai è finito un 35enne denunciato per il reato di occupazione di manodopera clandestina, mancanza del documento valutazione rischi e messa in esercizio di uno stabilimento produttivo privo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. I carabinieri hanno riscontrato l’impiego di un uomo intento a lavorare in nero in quanto non era regolarmente assunto. Si tratta di un cittadino clandestino colpito da provvedimento d’espulsione dal territorio nazionale notificato lo scorso ottobre dalla Questura di Bologna. E’ stato accertato che il titolare aveva omesso di elaborare il previsto documento di valutazione rischi per l’azienda e di effettuare le comunicazioni obbligatorie inerenti le emissioni del forno per la verniciatura. Denunciato il clandestino per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

m. b.