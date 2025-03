Classe ‘fantasma’ a Marmirolo, la protesta delle famiglie: “Prima la scuola, poi tutto il resto”

Reggio Emilia, 1 marzo 2025 – “Prima la scuola, poi tutto il resto”. Questo il grido di protesta lanciato dai genitori della comunità di Marmirolo, che questa mattina si sono riuniti davanti alla scuola primaria della frazione di Reggio per contestare la decisione dell’istituto di non attivare la classe prima per l’anno scolastico 2025/2026. La scelta, comunicata solo dopo la chiusura delle iscrizioni e senza alcun preavviso, ha suscitato forte dissenso non solo tra i genitori dei 12 bambini già iscritti, ma anche tra le famiglie degli alunni delle altre classi, preoccupate che questa possa essere la prima tappa verso la chiusura dell’intera primaria di Marmirolo.

La manifestazione davanti alla scuola

La manifestazione è partita alle 10 dal circolo Acli del paese, dove si sono radunati numerosi genitori e bambini. Il corteo si è poi diretto verso la scuola, con molti piccoli manifestanti che reggevano cartelli con messaggi chiari e diretti: “Siamo una scuola multiculturale”, “Prima la scuola”, “12 famiglie stanno soffrendo”, “Vorrei studiare a Marmirolo”.

Davanti all’edificio scolastico ha preso la parola Elena Cerlini, membro del consiglio d’istituto, che ha sottolineato l’importanza di garantire servizi adeguati per evitare lo spopolamento delle piccole frazioni. Ha inoltre criticato la gestione della vicenda da parte delle istituzioni, ribadendo che la protesta non è una questione di campanilismo, ma riguarda il diritto dei bambini a studiare in classi non sovraffollate, le cosiddette “classi pollaio”. A chiudere la manifestazione sono stati proprio i bambini, che davanti alla loro scuola hanno intonato canti e ballato, partecipando a modo loro alla protesta.