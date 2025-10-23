L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
ReggioEmilia
Classica, jazz, pop ed emozioni. Il ritorno dell'Oliva Trummer Trio
23 ott 2025
LUCIANO MANZOTTI
Cronaca
Classica, jazz, pop ed emozioni. Il ritorno dell’Oliva Trummer Trio

La giovane e affermata pianista domani al Ruggeri: "Sono già stata dalle vostre parti, accolta con grande calore e generosità".

Quando la musica classica s’intreccia con il jazz, con il pop e le emozioni sembrano non avere confini. È un po’ la sintesi del concerto che Olivia Trummer (con il Trio) terrà domani al teatro Comunale Ruggeri di Guastalla ore 21.00, ingresso 15 euro).

Pianista classica, compositrice e cantante di origini tedesche, Trummer (nella foto di Dovile Sermokas) viene da una preparazione artistica a trecentosessanta gradi, con un curriculum da fare impallidire tanti suoi colleghi di fama planetaria.

Nel corso della sua pur giovane carriera, si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, attraversando Russia, Cina, Giappone e Stati Uniti.

"Il pubblico italiano è particolarmente caldo e affettuoso – ci racconta Trummer al telefono – mi piace dialogare con la gente. Mi sono già esibita dalle vostre parti, a Casalgrande, e sono sempre stata accolta con tanta generosità".

A Guastalla eseguirà brani jazz, arrangiamenti delle sue opere classiche, ma anche brani tratti dal suo album “Like Water”, sempre con lei, protagonista per piano e voce.

"Questo mio lavoro è un progetto a cui tengo molto. L’adattabilità dell’acqua, come dice il titolo, mi rispecchia, perché vorrei dare spazio alle mie sfaccettature artistiche, in modo trasparente e fluido. La cosa più importante è sempre quella di dare emozioni a chi ascolta".

© Riproduzione riservata

