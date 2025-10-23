Classica, jazz, pop ed emozioni. Il ritorno dell’Oliva Trummer Trio

Quando la musica classica s’intreccia con il jazz, con il pop e le emozioni sembrano non avere confini. È un po’ la sintesi del concerto che Olivia Trummer (con il Trio) terrà domani al teatro Comunale Ruggeri di Guastalla ore 21.00, ingresso 15 euro).

Pianista classica, compositrice e cantante di origini tedesche, Trummer (nella foto di Dovile Sermokas) viene da una preparazione artistica a trecentosessanta gradi, con un curriculum da fare impallidire tanti suoi colleghi di fama planetaria.

Nel corso della sua pur giovane carriera, si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, attraversando Russia, Cina, Giappone e Stati Uniti.

"Il pubblico italiano è particolarmente caldo e affettuoso – ci racconta Trummer al telefono – mi piace dialogare con la gente. Mi sono già esibita dalle vostre parti, a Casalgrande, e sono sempre stata accolta con tanta generosità".

A Guastalla eseguirà brani jazz, arrangiamenti delle sue opere classiche, ma anche brani tratti dal suo album “Like Water”, sempre con lei, protagonista per piano e voce.

"Questo mio lavoro è un progetto a cui tengo molto. L’adattabilità dell’acqua, come dice il titolo, mi rispecchia, perché vorrei dare spazio alle mie sfaccettature artistiche, in modo trasparente e fluido. La cosa più importante è sempre quella di dare emozioni a chi ascolta".