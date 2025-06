Classifica degli atenei di tutto il mondo. Unimore perde 17 posizioni: è 560°

L’Università di Modena e Reggio perde 17 posizioni nella classifica degli atenei di tutto il mondo. Una indagine molto attesa e considerata di grande importanza redatta ogni anno dal “Center for World University ranking”. Uno studio che analizza oltre duemila università presenti in tutto il pianeta. Unimore nel 2025 si piazza nella posizione numero 560, l’anno precedente si trovava invece al 543esimo posto. Una graduatoria che vede comunque il nostro ateneo posizionarsi prima della Bocconi di Milano (602esima) e della Normale di Pisa che si trova in posizione numero 608. Tra le 66 università italiane, ben 53 hanno registrato risultati peggiori rispetto alla precedenza rilevazione.