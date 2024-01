Claudio Abbado è ancora tra noi. La sua musica aleggia in piazza

Domani, nel pomeriggio, risuoneranno in piazza Martiri del 7 Luglio i concerti e le opere più note dirette da Claudio Abbado, di cui si ricordano i dieci anni dalla morte, avvenuta il 20 gennaio 2014. Dieci anni fa, non appena si sparse la notizia della scomparsa del celebre direttore, dal Valli, la musica uscì attraverso altoparlanti in piazza a ricordare un grande, che aveva fatto di Reggio Emilia una delle sue città di adozione.

Allo stesso modo, domani, sarà di nuovo la sua musica a tornare in piazza: dal Flauto Magico di Mozart, che debuttò proprio nella nostra città, ai concerti Brandeburghesi di Bach, alle sinfonie di Beethoven. Altro appuntamento per celebrare Claudio Abbado ci sarà il 13 febbraio alle 20.30, quando il Teatro Municipale accoglierà un concerto della Filarmonica della Scala, dal valore altamente simbolico. Concerto che chiude il Reggio Parma Festival con l’omaggio che Festival Aperto ha dedicato al cinquantesimo anniversario di Musica/Realtà: la rassegna di concerti dedicati alla musica contemporanea fondata da Claudio Abbado, Luigi Nono e Maurizio Pollini. Il cui primo ciclo si concluse nel 1973 con un memorabile concerto diretto proprio da Abbado con l’Orchestra di Budapest. Solisti il pianista Maurizio Pollini e il soprano Slavka Taskova Paoletti. Il concerto celebra così altri due importanti anniversari per il mondo della musica: i cento anni dalla nascita di Luigi Nono e il decimo anniversario della scomparsa di Claudio Abbado, che della Filarmonica della Scala fu anche fondatore nel 1982. La Filarmonica della Scala è diretta da Ingo Metzmacher. Il concerto e vede la partecipazione del soprano Serena Sáenz e e del pianista Pierre-Laurent Aimard. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco