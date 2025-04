Claudio Baglioni: ’doppietta’ di concerti al Teatro Valli

Altre due tappe reggiane per "Piano di Volo solo Tris", il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri del cantautore Claudio Baglioni.

Dopo il concerto del 19 marzo, l’artista romano torna al teatro Valli di Reggio, stasera e domani alle 21, nell’ambito della rassegna "Leggera" promossa da Arci e Fondazione I Teatri. "Piano di Volo" è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto "sue" – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare.

In questi concerti Claudio Baglioni si trasforma nel pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto di volta in volta per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri-spettatori. Il piano, nelle tre modalità – acustica, elettrica e digitale – diventa il mezzo e lo strumento di volo e di suono.