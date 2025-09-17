Claudio Citro, lo strazio della madre: "È stato trattato come un animale"

di Alessandra Codeluppi

Le sue parole sono il grido di una donna disperata per la perdita del figlio, che vuole capire sino in fondo cosa sia successo all’alba di lunedì a Massenzatico e perché il suo Claudio non c’è più. "Quella mattina mio figlio cercava solo aiuto, me lo hanno raccontato tante persone. Perché è accaduto tutto questo? Non si può sparare così a un ragazzo...". È sconvolta dal dolore e parla tra le lacrime Alfonsina Serrapica, madre di Claudio Citro, il 41enne originario di Salerno morto lunedì al Santa Maria Nuova dopo che gli agenti delle volanti lo hanno fermato usando la pistola a impulsi elettrici dentro il forno Castagnoli. Un dipendente ha raccontato al Carlino che lui era a terra con la pancia in giù quando un agente ha azionato il taser.

L’uomo, che prima aveva tenuto una condotta esagitata in mezzo alla frazione, lascia anche il padre Antonio, il fratello Silvano e la sorella Giovanna, oltre al figlio più grande Antonio e a uno più piccolo. La donna, straziata dall’improvvisa perdita, si pone tante domande a partire dai racconti sentiti.

Non vuole dare nulla per scontato e chiede che si faccia chiarezza sulla dinamica dell’accaduto: "Non voglio alzare il dito verso nessuno – premette –. Non conosco questo tipo di tecnologia, ma chiedo che si ricostruisca la verità sulle circostanze di utilizzo della pistola elettrica. Non vorrei che altri giovani finissero così. Va bene indossare la divisa, ma ci vuole anche umanità".

"Mio figlio era cardiopatico – aggiunge – è nato con una valvola del cuore che non si chiude bene, abbiamo i documenti sanitari che lo dimostrano". Solo l’autopsia potrà dire qual è stata la causa della morte e se il 41enne avesse fatto uso di sostanze stupefacenti o alcol. La madre usa parole forti: "È stato ingiusto trattarlo come un animale e sparargli mentre era a terra".

Sulla correttezza dell’utilizzo del taser, sul motivo per cui Citro apparisse fuori controllo e sul perché si trovasse a Massenzatico mentre era sottoposto al divieto di dimora a Reggio, saranno le indagini della Procura retta dal capo Calogero Gaetano Paci, affidate al pubblico ministero Giulia Galfano, a ipotizzare se vi siano stati eventuali aspetti fuori norma nella condotta degli agenti nel ricorrere all’utilizzo del taser. La donna, affranta, descrive il figlio come "ragazzo d’oro, col cuore grande, anche se aveva fatto alcuni errori".

Il riferimento è ai suoi molteplici precedenti penali, che erano soprattutto legati agli stupefacenti ma non solo. Il più rilevante riguarda l’indagine ’Don Matteo’ condotta dai carabinieri reggiani, che nel febbraio 2016 culminò in otto misure cautelari. L’inchiesta nacque nel dicembre 2014 quando un imprenditore, taglieggiato dagli arrestati e spinto dalla disperazione, si presentò allo sportello antiracket creato dalla Fondazione San Matteo Apostolo di Bologna e dall’associazione Papa Giovanni XXIII. Citro, reo confesso, fu condannato dal tribunale reggiano col rito abbreviato a 4 anni per estorsione aggravata e continuata, e scontò la pena con l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Nel settembre 2011 fu arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Rifiutò la multa da un controllore della sosta, che aveva aggredito e minacciato. Quando gli agenti delle volanti gli chiesero conto, Citro si scagliò anche contro uno di loro.