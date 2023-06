Clementi e Nuccini interpretano Shepard

Numerosi gli appuntamenti di stasera nel Reggiano. A Correggio la rassegna gARTen, a Villa Rovere di via San Martino, alle 21 "Motel Chronicles" di Emidio Clementi e Corrado Nuccini, fondatori rispettivamente di Massimo Volume e Giardini di Mirò, con l’interpretazione dedicata al classico della letteratura di Sam Shepard.

Un viaggio sonoro minimale e poetico con la partecipazione di Francesca Bono alla voce, Emanuele Reverberi a tromba e violino, Stefano Pilia a basso e chitarra, Fabio Rondanini alla batteria, Laura Agnusdei al sax, Francesca Baccolini al contrabbasso, Jonathan Clancy alla voce, Zois ai cori, la sezione d’archi Concordanze, e la produzione di Giacomo Fiorenza.

A Reggiolo, alla festa della birra, il concerto di Mr Pig, cover band che spazia dal rock anni Settanta a quello più moderno. E domani sera torna la gara del Ruttosound.

A Rolo, in centro, la fiera dei santi patroni: alle 19 messa in onore di Santa Vincenza, alle 21 il concerto del corpo filarmonico Puccini. A Campagnola la fiera del paese: alle 20 pizza in piazza Roma, alle 21 concerto di Johnny’s Live Duo.

A Gualtieri la Festa del pozzo in piazza Bentivoglio: dalle 21 balli latino americani con la scuola Havana di Suzzara. Aperti stand gastronomici. A Castelnovo Monti, alla chiesa di Vologno, alle 21 presentazione deli libro "Dio, la libertà e il male" di Michela Dall’Aglio Maramotti, anticipata da una camminata – dalle 20 con torce – dal bivio di Ginepreto a Vologno.

A Reggio il cinema sotto le stelle all’Arena Stalloni con la proiezione alle 21,30 di "Leila e i suoi fratelli", nell’ambito della rassegna "CiLavoro" della Cgil. Mentre alla rassegna "Estate popolare" proseguono i laboratori di arti circensi dalla Compagnia Circolabile, fino al 23 giugno al parco del Tasso.

a.le.