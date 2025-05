Clevertech, le sfide del futuro

L’azienda Clevertech ha ospitato nella sede di Cadelbosco Sopra un incontro tra mondo industriale e startup tecnologiche. Realizzato in collaborazione con Baldi & Partners avvocati e commercialisti, Baldi Finance M&A advisor, Next Up e il Business Angel Club della Romagna, l’evento ha offerto a imprenditori, investitori e innovatori un confronto per nuove idee e progetti nel settore dell’innovazione tecnologica.

Il programma ha previsto una visita aziendale per scoprire da vicino i processi produttivi di Clevertech, seguita dalla presentazione del lavoro di sei startup d’eccellenza, provenienti da alcuni tra i più importanti centri di innovazione italiani. L’evento ha rappresentato per imprese e startup l’opportunità di attivare collaborazioni e soluzioni tecnologiche applicabili al mondo produttivo del futuro.