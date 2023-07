Clima che cambia, 4 milioni alla Riserva

Ben 4 milioni di euro sono stati assegnati dal Ministero dell’Ambiente alla Riserva della Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano per contrastare i cambiamenti climatici. Un contributo ottenuto anche grazie alle ampie dimensioni acquisite dalla Riserva, che comprende 80 comuni nelle province di Parma, Reggio, Modena, Massa Carrara, Lucca, La Spezia.

Ora il Parco, dopo un incontro con le Regioni, dovrà redigere una proposta di criteri e priorità degli interventi, per evitare la polverizzazione delle risorse. I relativi progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre.

"L’assegnazione di oltre 4 milioni di euro alla nostra Riserva è una splendida notizia – dice Fausto Giovanelli (foto), presidente del Parco e coordinatore della Riserva Biosfera Mab Appennino tosco-emiliano -. Le Riserve di Biosfera nate sulla scorta del Progetto Mab Unesco, sono scelte come partner per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Grazie a questo finanziamento, le Riserve della Biosfera possono concretamente iniziare a essere laboratori di sviluppo sostenibile, come auspicato dall’Unesco".

s.b.