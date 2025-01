Clima, il report di Legambiente. Piogge e frane, 12 mesi difficili. A Reggio è allerta allagamenti

Ci sono 134 casi di allagamenti da piogge intense, 62 casi di danni da vento, 46 esondazioni fluviali che hanno causato danni, 34 eventi con danni da siccità prolungata, 30 danni da grandinate, 19 casi di frane causate da piogge intense, 9 danni alle infrastrutture, 8 da mareggiate, 2 al patrimonio storico e 1 caso di temperature record. Questa fotografia di fine anno è dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzata in collaborazione con il Gruppo Unipol. Un report che mette in fila i numeri della crisi climatica in Italia nel 2024, sottolineando come la Penisola ancora una volta si sia fatta trovare impreparata, anche in questi ultimi giorni di fine anno contrassegnati da piogge, mareggiate e venti forti. Sottolinea inoltre come manchino le risorse economiche necessarie per attuare le azioni prioritarie del PNACC, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e come non sia stato ancora emanato il decreto per l’insediamento dell’Osservatorio Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Una fotografia tra città e clima che mostra il nord Italia sempre più colpito con 198 eventi meteo estremi, seguito dal sud 92 e dal centro 61. A livello regionale, quest’anno l’Emilia-Romagna è in testa con 52 eventi, seguita da Lombardia (49), Sicilia (43), Veneto (41) e Piemonte (22). Tra le province svetta al primo posto il capoluogo Bologna con 17 eventi meteo estremi, seguita da Ravenna e Roma entrambe a quota 13, Torino con 12 e Palermo con 11.

La provincia di Reggio Emilia, anche se non viene indicata come una delle province con maggiori eventi climatici estremi, non si può considerare estranea. Sono 4 quelli relativi al 2024 che si riferiscono, in ordine di data, a danni da vento al cimitero di Santa Vittoria di Gualtieri il 17 maggio quando una tromba d’aria, al passaggio del temporale che ha interessato parte della Bassa Reggiana, ha provocato gravissimi danni strutturali. Non solo sedie, scale e contenitori dei rifiuti fatti volare come piume e danni alle tombe. Il secondo evento è accaduto a Rolo il 20 maggio con allagamenti da piogge intense, strade allagate, ma anche piani bassi e scantinati, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Il 7 agosto in città si sono avuti danni da grandinate e forte vento che hanno causato danni in città, in particolare a sedie e tavolini dei bar, tendoni dei dehors e biciclette. Sempre in città il 20 ottobre ci sono stati allagamenti da piogge intense con strade impraticabili tra i comuni di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri a causa dell’alluvione che ha colpito nuovamente la regione. L’11 dicembre sempre allagamenti che hanno di nuovo colpito duramente il canile di Cella, in via Felesino, frazione del comune di Reggio Emilia. Il temporale ha fatto sì che l’acqua raggiungesse un livello sempre più alto all’interno della struttura, invadendo le aree dei box degli animali e le stanze degli edifici.

I dati forniti mettono in risalto il fatto che si verificano sempre meno eventi nella zona collinare e di montagna (a parte qualche danno dovuto all’ultima nevicata che Legambiente non ha registrato) e, tra quelli accaduti, quasi tutti sono imputabili ad allagamenti. Nel 2022 non erano stati registrati eventi estremi nella nostra provincia, lo scorso anno 5, di cui uno dovuto a temperature estreme. Nel mezzo di un clima (forse) pazzo, occorre non perdere il senno e provare perseguire buone pratiche per aiutare le città a far fronte a questi eventi.