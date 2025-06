Clima, patto Confindustria-Parco

Insieme Confindustria Emilia e Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano sui "Crediti di sostenibilità" della Riserva della Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano. Il protocollo d’intesa siglato tra Confindustria Emilia e il Parco nazionale Appennino tosco emiliano in quanto soggetto coordinatore della omonima Riserva della Biosfera Mab Unesco, è finalizzato alla promozione del progetto ‘Crediti di Sostenibilità’.

Lo scopo di questo progetto è di contribuire ad aumentare la resistenza climatica delle foreste appenniniche nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Lucca e Massa Carrara per preservarne la capacità di generare i loro importanti servizi ecosistemici, come l’assorbimento della CO2, la conservazione della biodiversità, la regolazione del ciclo idrico, la conservazione del suolo e le funzioni turistico-ricreative delle foreste. La Confindustria Emilia sostiene il progetto mediante l’acquisto diretto di 100 crediti e si impegna a promuovere tra le imprese associate la conoscenza e l’acquisto dei Crediti di Sostenibilità nonché la diffusione di corrette modalità per definire e attuare strategie climatiche aziendali (secondo le norme ISO14064 e 14067), finalizzate alla riduzione delle emissioni clima-alteranti, generati dai propri cicli produttivi e organizzativi.

Il protocollo garantisce associati priorità nella assegnazione dei Crediti di Sostenibilità. Il Parco nazionale ‘Appennino tosco-emiliano’ e l’Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Centrale, si impegnano a supportare Confindustria Emilia in azioni di promozione e formazione dei propri associati a intraprendere strategie di sostenibilità. Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia: "La cura del territorio è una responsabilità condivisa che coinvolge anche il mondo dell’impresa. Le foreste e i parchi sono un patrimonio prezioso per il loro valore ambientale e il benessere delle comunità". Luciana Serri, presidente Entegestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Centrale: "E’ un patto che rafforza la collaborazione tra le comunità di crinale appenninico e quelle che vivono ed operano alle sue pendici. Acquistando i Crediti di Sostenibilità le aziende modenesi possono prendersi cura delle foreste d’Appennino e della relativa biodiversità". Giuseppe Vignali Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino: "E’ un ulteriore passo avanti per il progetto della Riserva Unesco dell’Appennino tosco emiliano denominato ‘Uomini & foreste’. Dopo l’Unione industria Reggio Emilia, Confindustria Parma e Confindustria Piacenza, è stato siglato un protocollo per i Crediti di Sostenibilità".

Settimo Baisi