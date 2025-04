Clima, Reggio sull’altalena. Picchi di caldo e freddo, città al centesimo posto

Su 107 città monitorate, al primo posto c’è Bari e all’ultimo Caserta: meno peggio fanno Belluno, Benevento, Reggio Emilia, Parma, Cremona, Piacenza, Alessandria, Asti e Terni. Esce l’indagine del Sole 24 Ore su ‘Indice di clima’, una classifica, elaborata su dati di 3b Meteo, che fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) con 15 parametri meteo relativi al periodo 2014-2024. E ancora una volta la provincia di Reggio Emilia occupa una delle ultime posizioni, la centesima per l’esattezza, poco prima di Parma.

Una pagella non molto bella ma un dato che non sorprende. La posizione è stata calcolata con un 66mo posto per l’indicatore di "soleggiamento" ossia le ore di sole al giorno, un dato non estremo ma nella media di una città del Nord; 71mo come "indice di calore", giorni con temperatura percepita superiore o uguale a 30°C; 87mo posto per "ondate di calore", ossia sforamenti all’anno superiori o uguali ai 30°C per 3 giorni consecutivi; 35ma per "notti tropicali", notti che definiremmo "da incubo" in cui nella fascia oraria 0-6 le temperature hanno avuto una media superiore o uguale ai 20°C. Reggio è 87ma invece come "caldo estremo", intendendo giorni con temperatura di massimo 35 gradi, un parametro che sappiamo bene penalizzarci parecchio, viste le temperature registrate negli ultimi anni nella nostra provincia.

Siamo in 90ma posizione per il parametro "Brezza estiva", ossia nodi medi di vento nella stagione luglio-settembre (e sappiamo quanto poco vento possa soffiare in questi mesi nella nostra pianura assolata); a sorpresa ci ritroviamo al 20mo posto per "Umidità relativa", giorni annui fuori dal comfort climatico, superiore al 70% o inferiore al 30%; 85ma posizione per "Circolazione dell’aria", altro capitolo dolente della nostra situazione climatica, Periodi di almeno 4 giorni con precipitazioni "1 mm giornaliero, vento medio" a 5 km/h e nebbia assente; 89mo posto per "escursioni termiche", differenza temperatura massima - minima giornaliera; 66ma posizione per "Percentuale giorni consecutivi senza pioggia", giorni consecutivi senza pioggia ogni 100, ora va meglio, piove spesso, ma ci sono stati lunghi periodi senza una goccia d’acqua. Continuando a scorrere i parametri, arriviamo per contro alla "Intensità pluviometrica", ossia all’accumulo medio (in mm) per ciascun giorno piovoso che, complici le grandi piogge di questi ultimi anni, la provincia di Reggio Emilia si posiziona al 59mo posto; 62mo posto per "Precipitazioni estreme", altro tasto dolente che da qualche anno sta portando notevoli problemi di esondazioni, un parametro che tiene in considerazione i giorni con accumulo di pioggia superiore ai 40mm per fascia esaoriaria; 91mo posto per "nebbia", altro capitolo dolente del nostro clima, anche se il fenomeno nebbioso veniva avvertito molto alcuni anni fa e oggi sembra abbastanza in calo, il parametro si riferisci ai giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria.

L’ultimo parametro riguarda i "Giorni freddi", giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai 3°C: ci posizioniamo all’84mo posto ma, anche su questo aspetto, come spesso si sente dire (e i dati lo confermano) "non ci sono più i freddi di una volta". La classifica finale vede Reggio Emilia quindi al centesimo posto, come risultato della media dei punteggi ottenuti nei 15 indicatori climatici. Per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore. Il punteggio scende, in funzione della distanza rispetto alla prima classificata, fino allo zero attribuito all’ultima posizione. Alcuni indicatori sono considerati positivi (più alto è il valore migliore è la performance come ad esempio ondate di calore, caldo estremo e notti tropicali,) altri negativi (più basso è il valore meglio è, come soleggiamento e raffiche di vento). Il clima non sarà un granché ma per fortuna abbiamo altre eccellenze che compensano l’abitare a Reggio Emilia.