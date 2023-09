Clochard a Guastalla: "Ogni Notte un Giaciglio Occupato"

È stato rioccupato il giaciglio ricavato nell’atrio di una abitazione di via Cesarea (foto), in centro a Guastalla. Nelle scorse settimane il Carlino si era occupato della presenza, di sera e di notte, di giovani stranieri che usano quel piccolo spazio come dormitorio, protetti solo da coperte e affacciati sulla pubblica via. Per alcuni giorni il giaciglio è rimasto vuoto, forse per i controlli delle autorità locali. "Ma ora – segnalano i residenti – la situazione è tornata come prima, con la presenza di un giovane di colore che trascorre la notte davanti la porta dell’abitazione, arrivando verso sera per poi andarsene al mattino presto".

I cittadini confermano come gli occupanti di quello spazio non abbiano mai provocato problemi: "Sono tranquilli, non infastidiscono e neppure molestano i passanti. Ma vivono in una situazione assolutamente irregolare, senza adeguate condizioni igienico sanitaria. Anzi, quello stesso spazio in cui dormono si trasforma in latrina al momento del bisogno, come confermano pure i segni che ben si notano contro le pareti esterne", aggiungono i residenti.

a.le.