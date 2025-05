Clochard in aumento: 200 in città: "Le leggi di oggi creano esclusioni"

Assessora Annalisa Rabitti, con delega alla Cura delle persone, quante sono secondo i dati più recenti le persone senza dimora in città?

"Il tema della quantificazione è per sua natura sfuggente. Parliamo di una condizione che si presta a diverse interpretazioni e le fonti sono spesso frammentate, Nei nostri servizi utilizziamo la classificazione europea Ethos. Nel 2024, l’unità di prossimità del Comune ha incontrato circa 450 persone. Di queste, circa 140 hanno dichiarato di trovarsi in condizione di senza tetto. Vanno poi aggiunti coloro che non intercettiamo direttamente, ma di cui siamo a conoscenza grazie al lavoro della rete. In totale, possiamo stimare circa 200 persone senza dimora nel territorio comunale".

I numeri sono in crescità?

"Purtroppo sì, soprattutto a causa di dinamiche sociali e normative – in particolare nel settore dell’immigrazione – che continuano a generare esclusione".

Come monitora il Comune la presenza di persone senza fissa dimora?

"Utilizziamo diversi strumenti. Il primo è l’attività quotidiana dell’unità di prossimità, attiva cinque giorni a settimana e soprattutto – ma non solo – nella zona della stazione storica. A quello si aggiunge la residenza fittizia, prevista per legge, che consente anche alle persone senza dimora di avere un indirizzo legale. Fondamentale è poi il lavoro con i servizi sociosanitari, le associazioni di volontariato e il privato sociale".

Quali politiche attive avete messo in campo ?

"Negli ultimi anni abbiamo implementato diversi servizi specifici contro la grave emarginazione adulta. Tra questi ci sono l’unità di prossimità, il dormitorio, gli alloggi protetti, l’housing temporaneo e il centro servizi – anche chiamato stazione di posta. A questi si affiancano il segretariato sociale per persone senza dimora e alcuni servizi offerti dalla casa albergo comunale, come le docce e l’accoglienza ad alta accessibilità".

Invece ci sono posti letto sono attualmente disponibili nei dormitori pubblici o convenzionati?

"La rete di accoglienza è fatta di relazioni e ascolto. Non tutte le persone che vivono per strada sono nelle condizioni di accettare un’accoglienza, anche se ad alta accessibilità. Quando a una condizione di senza dimora si sommano fragilità psichiche o problemi di dipendenza, il percorso si fa ancora più complesso. Attualmente disponiamo di un dormitorio con 20 posti letto, 10 posti in alloggi protetti e 30 in housing led. Sono strutture aperte a persone di ogni genere, comprese quelle in transizione. I posti vengono assegnati e ruotati in base ai progetti individuali, per dare l’opportunità a più persone di accedervi".

Come si concilia l’intervento sociale con le richieste di sicurezza di cittadini e commercianti?

"Queste due esigenze non sono in contraddizione: la sicurezza riguarda tutte e tutti, comprese le persone che vivono per strada".

Alle tante segnalazioni di spaccio o degrado, soprattutto in aree sensibili come la stazione, il Comune come risponde?

"Fenomeni diversi richiedono approcci diversi e chiamano in campo servizi differenti; ciò a cui si sta puntando è l’integrazione tra i diversi servizi/istituzioni, al fine di condividere letture del fenomeno e azioni strategiche, data la complessità del fenomeno che non può essere semplificata tra sicurezza da una parte e interventi sociosanitari dall’altra".

Il Comune collabora con associazioni, Caritas e altri enti del terzo settore per far fronte al problema?

"La rete cittadina che si occupa di persone senza dimora è storica e ben strutturata. Lavoriamo insieme all’interno di un’équipe multiprofessionale che raccoglie segnalazioni, le analizza e costruisce percorsi mirati. Caritas diocesana fa parte di questa équipe. Con diverse realtà del terzo settore abbiamo anche sottoscritto il patto ’Stazione In’, che definisce la cornice operativa della collaborazione".

Elia Biavardi