"Clonavano carte carburante, danni per 4mila euro": tre condanne

Tre condanne in primo grado, per aver clonato carte carburante. Le ha emesse ieri il giudice Dario De Luca per altrettanti pakistani accusati di aver arrecato danni ad aziende per 4mila euro. Secondo la ricostruzione del pm Valentina Salvi installavano telecamere nascoste sulle colonnine per i pagamenti che si trovano nei distributori di benzina: così riuscivano a carpire le password delle carte carburante, i cui dati venivano poi trasferiti atttraverso un complesso sistema tecnologico su copie da usare successivamente. Risalgono al 2020 le prime denunce. Nell’ottobre 2022, quando i carabinieri di Campagnola eseguirono gli arresti, a casa dei tre pakistani furono trovati 500 litri di carburante, carte clonate, 10mila euro in contanti (poi dissequestrati) e attrezzature tecnologiche. Gli uomini dell’Arma sono risaliti a loro dopo aver monitorato a lungo un distributore di Campagnola dove risultavano prelievi anomali. Per tutti e tre gli imputati la Procura ha chiesto 4 anni. Un pakistano oggi 38enne, residente a Novellara, rimasto ai domiciliari per sei mesi e che aveva fatto ammissioni, è stato condannato a 1 anno e 11 mesi, pena sospesa. Quando scattarono le misure cautelari, lui risultava all’estero, ma una volta saputo del provvedimento è rientrato in Italia. Gli altri, ai domiciliari, hanno avuto entrambi una condanna a 2 anni, sempre con pena sospesa: uno ha 35 anni e abita a Novellara, l’altro ne ha 36 e risiede a Guastalla.

