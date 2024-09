Clown in scena alla Collina. C’è il Festival della biodiversità

Sono diversi gli appuntamenti in programma oggi a Reggio.

Alla sede della Coop La Collina, in via Carlo Teggi, alle 18 è in programma "Cleolo", spettacolo di clown e volo, un circo contemporaneo d’impatto per un pubblico di tutte le età. Un evento a cura di Dinamica Aps, nell’ambito del Dinamico Festival. Viene proposta una rappresentazione con Daniele Sorisi, con un clown che alla fine… vola via. A Villa Levi, in via Fratelli Rosselli, dalle 15,30 è in programma "Grecia in festa", evento con musiche, danze e sapori tipici della Grecia, a cura di Terra di Danza. Per informazioni: WhatsApp al 346-6177462 (oppure www.terradidanza.it).

Sempre a Reggio, oggi in mattinata prosegue il B Fest, il piccolo festival delle biodiversità, ospitato al parco Santa Maria di via Caduti per Servizio. Una manifestazione che nel fine settimana ha previsto incontri, workshop, mostre, spettacoli, mercatino, spazio bimbi e picnic "glocal" in un’oasi verde in centro città per celebrare la biodiversità. E al Giardino di Gabrina di via Cugini, per tutta la giornata, sono previsti gli eventi della Festa di fine estate.