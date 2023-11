Club Digitale, cambio al vertice. Flavio Codeluppi neo-presidente

Il Club Digitale di Unindustria ha ufficializzato, nel corso della propria assemblea “Giovani & Digitale. Embracing Creativity” tenutasi al Tecnopolo, il suo cambio al vertice. A essere nominato alla guida è stato il presidente Flavio Codeluppi dell’azienda Netribe, che raccoglie il testimone da Andrea Storchi (Webranking): quest’ultimo ha ricoperto il ruolo di presidente per due mandati, portando in totale 2.300 persone alle attività realizzate nel corso del quadriennio passato.

È stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il biennio 2023-25 e che risulta così composto: Paolo Caleffi Dreamonkey, Francesco Criscuolo Sistemi Reggio Emilia, Cristian Galletti Webgriffe, Giovanni Guerri Guglielmo, Matteo Iori Webranking, Marco Pederzini Kenai, Simone Pezzi Interpuls, Luca Riccò Smeup, Nicolò Scaltriti Novalabstudio e Giulia Trinceri Cloudfire.

"L’entrata in scena dell’Intelligenza Artificiale segna una nuova svolta – ha detto Storchi –. Abbiamo quindi voluto riflettere con l’aiuto di esperti su come l’iper-intelligenza farà evolvere una serie di lavori ripetitivi. Si stima che nel 2030 il 30% del PIL mondiale sarà generato da operazioni che non necessitano dell’intervento umano".

"Quindi come farà un’azienda a differenziarsi e a competere in questo nuovo scenario? – ha chiosato il neoeletto Codeluppi –. Dovrà abbracciare un nuovo paradigma di “creatività” a partire da chi, per ragioni anagrafiche, ne sarà l’interprete più coerente, vale a dire scuole, università, l’intero universo giovanile. Diventeranno centrali la capacità di costruire valore e di correre dei rischi. Essere creativi non sarà una leva competitiva, ma significherà sopravvivenza".

Il Club Digitale rappresenta 65 aziende per oltre 2.800 dipendenti e un fatturato totale di 900 milioni di euro.