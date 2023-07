Cmr, rimborsi ancora bloccati "Il Governo intervenga a tutela dei soci prestatori"

di Antonio Lecci

"Il Governo intervenga a tutela dei 2.500 soci prestatori della Cmr, Cooperativa Muratori Reggiolo, che a 10 anni dal concordato (avviato dopo il crac del 2012) aspettano ancora ristori per 30 milioni". Lo chiede la parlamentare emiliana leghista Laura Cavandoli, in un’interrogazione destinata ai ministri della Giustizia e del Made in Italy. Dopo aver avuto un’iniziale rimborso, attraverso un intervento del sistema cooperativo che aveva anticipato il denaro ai soci prestatori acquisendo il loro credito, tutto si è fermato.

L’anno scorso si è formato un comitato di soci, guidato da una di loro, Manila Maffei. Ci furono anche incontri politici con esponenti del centrosinistra e del centrodestra. Della questione, durante una sua tappa a Reggio, era stato interessato anche il ministro Matteo Salvini. Dal centrosinistra non sembrano essere arrivati i segnali sperati dal Comitato. E ora, attraverso la parlamentare leghista, arriva questa interrogazione rivolta ai due ministeri.

"Il crac della Cmr – dice la Cavandoli – è molto più di una semplice crisi aziendale, perché ha coinvolto circa 2.500 soci che, insieme alle loro famiglie, hanno perso i risparmi di una vita". L’interrogazione è rivolta anche al ministro della Giustizia Carlo Nordio, in quanto un anno fa il Comitato di soci prestatori guidato da Manila Maffei ha presentato alla Procura della Repubblica un esposto-denuncia, col sospetto che nel periodo precedente l’avvio del concordato preventivo siano state effettuate operazioni preliminari di natura finanziaria non proprio legittime, all’insaputa dei soci, "tali da determinare pregiudizievoli sulla procedura aperta".

L’onorevole Cavandoli chiede ai ministri interpellati di "eliminare il velo di silenzio che sta coprendo da troppo tempo il crac della Cmr e di prendere atto della situazione, al fine di adottare i necessari provvedimenti e consentire un equo ristoro delle perdite subite da centinaia di famiglie".

Al momento del deposito dei libri e delle scritture in tribunale, la cooperativa di Reggiolo risultava debitrice ed esposta per 149 milioni, di cui 44 verso i soci prestatori che si erano fidati delle "garanzie" offerte dagli amministratori e referenti degli stessi, risultate poi polverizzate. Quanto alla proposta di concordato che ne era seguita, questa prevedeva il rimborso del 100% ai creditori privilegiati in tre anni e del 67% ai creditori chirografari, soci compresi, entro il 2019. Scadenze che non hanno trovato riscontro nella realtà, anche per le difficoltà di vendere le proprietà immobiliari di Cmr, in particolare nell’area di Parco Ottavi a Reggio. Ci sono intere famiglie che avevano depositato i loro risparmi nelle casse di Cmr.