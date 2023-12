Cna, allarme ricerca personale: "Sempre meno professionisti. Poca propensione al sacrificio"

Nove aziende su dieci non trovano personale. È quanto emerso da un’indagine condotta da Cna, che ha intervistato i suoi associati sul tema del mismatch, cioè sul disequilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. L’analisi è stata presentata ieri pomeriggio al Teatro Valli. Le imprese non trovano personale (l’89% delle aziende ha dichiarato che quando vogliono assumere riscontrano difficoltà) e i profili richiesti sono estremamente articolati. Per le imprese le ragioni principali di questa situazione sono la scarsità dell’offerta (dovuta anche alla denatalità) e la scarsa disponibilità al sacrificio dei giovani, senza trascurare elementi economici come la rigidità dei contratti e un costo del lavoro che impedisce salari più alti. L’indagine si è svolta a novembre scorso su un campione di 207 imprese associate a Cna. "Sul tema del mismatch si gioca una partita a mio parere decisiva – ha detto il presidente Cna Reggio Emilia, Giorgio Lugli – c’è il rischio di uno scontro generazionale che va scongiurato e riportato nei canoni naturali. Dobbiamo fare in modo che una generazione di artigiani si connetta, dialoghi, interagisca con una nuova leva di lavoratori e di potenziali futuri imprenditori. Ma vale anche il contrario: occorre che le generazioni più giovani, al di là delle competenze di base e specialistiche, acquisiscano una maggiore consapevolezza di come funzionano realmente le imprese e il mondo del lavoro". La metà delle aziende intervistate ha avuto opportunità di collaborare con le scuole, principalmente nel settore della produzione, della comunicazione e del terziario avanzato, oltre che nell’agroalimentare.

Un dato significativo riguarda poi le previsioni di assunzioni: quasi la metà degli intervistati prevede nuove assunzioni per una crescita aziendale o per esigenze di turnover, ostacolato anche da personale che decide di dimettersi e rimanere inoccupato. Le modalità di ricerca di nuovo personale sono soprattutto informali: attingono da conoscenze personali e autocandidature, mentre i canali formali come agenzie per il lavoro o il reclutamento da scuole e università assumono un ruolo secondario. "Il dato che risalta maggiormente è la difficoltà nel reperire personale qualificato – ha messo in evidenza il direttore generale di Cna Reggio Emilia, Azio Sezzi. – Le cause sono molteplici: la mancanza di candidati è una realtà oggettiva, contribuisce anche la poca propensione al sacrificio e i bassi salari, su cui incide un alto costo del lavoro".

Stella Bonfrisco