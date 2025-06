Cna compie ottant’anni: "Il nostro è un ruolo chiave ma le sfide non mancano"

di Francesca ChilloniEra il 1945 quando un sarto, un parrucchiere e un barbiere reggiani si riunirono nella Libera associazione degli artigiani aderendo alla Camera di Commercio, guardando al futuro oltre le macerie della guerra. La Cna di Reggio compie 80 anni in ottima salute: 6mila imprese e 10mila imprenditori associati, 18mila posti di lavoro, 10mila pensionati e 400 dipendenti nelle sedi che presidiano il territorio. In questo contesto, ieri al Centro Malaguzzi, si è svolta l’assemblea quadriennale per l’elezione del nuovo presidente: Giorgio Lugli lascia tra gli applausi una Cna sì sana, ma con tante sfide da affrontare. Hanno aperto i saluti della vicepresidente della Provincia Bedogni e dell’assessore regionale Mammi, che ha lodato "il coraggio, la lungimiranza, la capacità di rappresentanza e le competenze a servizio del territorio", e le aziende "motore di sviluppo economico e sociale, di coesione e crescita di qualità… in un mare in tempesta, con segnali di riduzione dei fatturati".

Il direttore Azio Sezzi ha poi spiegato come "nonostante la sistematica azione di disintermediazione nella società liquida, resti centrale il ruolo dei corpi intermedi" come Cna per dare un contributo ai decisori politici ed affiancare gli imprenditori, cogliendone timori e progetti. Prima delle operazioni di voto, si è svolta la tavola rotonda "Rappresentare la storia, costruire il futuro" con Lugli, il presidente nazionale Dario Costantini e quello regionale Paolo Cavini. Gli artigiani, ha sottolineato Costantini, "sono preoccupati in un mondo che vede 56 conflitti in atto. Il primo pensiero va alle persone che subiscono quei conflitti, e poi alle nostre imprese che ne stupiscono le conseguenze. Siamo preoccupati per gli Usa dove i 15% (in alcuni settori il 40%) del Made in Italy è artigiano. In Italia le imprese pagano l’energia il 40% in più, faticano a trovare lavoratori, ed i giovani non hanno più voglia di sporcarsi le mani, prendere in mano aziende che darebbero loro grandi soddisfazioni umane ed economiche".

Il presidente aggiunge: "Nel nuovo mandato ci aspetta un lavoro importante, già iniziato ottenendo prima di modificare il Pnrr con Transizione 5.0 (che non ci ha soddisfatto), poi con il fondo da 320 milioni per l’autoproduzione". Il potenziamento della formazione rimane al primo posto: il 17 verrà firmato un accordo pilota con il Ministro Valditara, ed entro fine 2025 aprirà la scuola di formazione Cna al di là del Mediterraneo, in Egitto, attraverso il primo progetto Ue dei "corridoi professionali".