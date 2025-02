Cna Pensionati: gli incontri

Ogni quattro anni, come tutti gli organismi della Cna, il sindacato Pensionati si rinnova. Per questo motivo, il calendario di Cna Pensionati Reggio Emilia per i prossimi mesi è ricco di appuntamenti nelle aree territoriali, per concludersi con l’assemblea elettiva provinciale in cui verranno nominati il nuovo presidente, la presidenza e la Direzione del sindacato pensionati. Le assemblee elettive di area sono iniziate ieri nell’Area Ceramiche. Gli incontri proseguono nell’Area Bassa domani alle 15 a Cna Guastalla. L’appuntamento per l’Area Val d’Enza è lunedì 24 febbraio, alle 16, presso il centro sociale Marabù a Montecchio. L’assemblea riservata all’Area di Correggio martedì 25 febbraio, alle 15, nella sala riunioni di Cna mentre per l’Area di Reggio si tiene mercoledì 26 febbraio, alle 9.30, nella sede provinciale. L’assemblea elettiva provinciale, che conclude il ciclo di incontri di Cna Pensionati, si tiene giovedì 17 aprile, alle 14.30, al Classic Hotel.