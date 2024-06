Coach Gigi Piatti porta Cavezzo in A2. Una promozione bis a 15 anni di distanza

Ancora promosso a distanza di quindici anni. Il coach scandianese Gigi Piatti ha condotto in A2 Cavezzo vincendo la finale playoff di serie B femminile contro Livorno, ripetendosi così dopo quindici anni esatti, quando nella stagione 2008-2009 l’allenatore reggiano, sempre seduto sulla panchina della Bassa modenese, firmò la promozione nella massima serie per le piovre giallonere. Ironia della sorte, l’ultima stagione di Cavezzo in A2 fu proprio quella con coach Piatti visto che nella stagione successiva Cavezzo rinunciò alla serie A1 per ripartire dalla serie minori. Nella finale contro Livorno, partendo dal +10 dell’andata (72-62), Cavezzo ha firmato l’impresa rimontando il 58-40 di fine terzo quarto, chiudendo il match con una sconfitta per 73-68, dunque in virtù della differenza canestri sul doppio confronto, è Cavezzo ad esultare. "Faccio i complimenti alle mie giocatrici – commenta Piatti – sono state protagoniste di una stagione fantastica. Non posso far altro che essere loro grato di averle allenate, il merito è tutto loro".

c.c.