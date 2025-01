Coach Priftis amaro: "Ce la siamo giocata fino in fondo"

Con l’amaro in bocca per la mancata vittoria, guarda già al futuro il coach Dimitris Priftis: "È stata una partita dal punteggio alto e divertente per il pubblico, dove abbiamo avuto l’opportunità di vincere e ce la siamo giocata fino in fondo; di solito siamo più orientati sulla difesa ed è stato fin troppo ottimistico pensare di vincere contro Milano in un match oltre i cento punti. Ora, però, dobbiamo lasciarci alle spalle questa partita perché abbiamo una settimana molto importante: prima, gara-2 di BCL contro Bonn poi la gara di sabato in casa contro Trieste". Sulla stessa lunghezza d’onda, anche il capitano Michele Vitali: "Portiamo a casa tante cose positive, loro sono una grande squadra. Perdere a Milano all’ultimo tiro significa che siamo sulla strada giusta, c’è rammarico ma ci sono anche tanti aspetti positivi da cui ripartire già contro Bonn per provare a chiudere la serie".

c. c.