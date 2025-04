Coach Priftis: "Concentrati sul presente, sfida cruciale contro Gevi Napoli"

"Ho rispetto per il vostro lavoro, ma non intendo spendere nemmeno una parola per rispondere alle questioni legate alle voci su Claudio (Coldebella, ndr) al Maccabi Tel Aviv o sul mio futuro. L’unica cosa che posso ribadire è che ognuno di noi è concentrato solo sul presente e sulla partita". Coach Priftis (foto) ‘stoppa’ immediatamente le indiscrezioni e tiene il focus esclusivamente sulla stagione in corso. L’attualità si chiama Gevi Napoli, un team che arriverà in via Guasco con la determinazione feroce di chi lotta per salvarsi.

"Sarà una partita molto importante - prosegue il tecnico ellenico della Unahotels – affrontiamo una squadra con un notevole talento offensivo, con tanti giocatori in grado di segnare in diverse situazioni. Di conseguenza, la prima chiave per raggiungere il successo sarà l’impatto della nostra difesa. Nel girone di ritorno Napoli si è letteralmente trasformata, ha vinto solo una partita in meno di noi (7 a 6, ndr) e quindi possiamo dire che, da quando è stata completamente cambiato il roster assieme alla guida tecnica, il loro livello può essere paragonabile al nostro. Siamo totalmente concentrati su noi stessi, senza distrazioni, consapevoli che dobbiamo vincere almeno due partite da qui a fine stagione per essere sicuri di arrivare ai playoff, senza dover guardare ai risultati della altre. Per farlo sarà necessario contenere la capacità di creare delle loro guardie e controllare i rimbalzi. Abbiamo qualche acciacco da gestire: Faye non si è allenato in questi due giorni per il problema alla caviglia accusato contro Malaga, proveremo a capire se la sua situazione è migliorata e se sarà in grado di giocare. Allo stesso tempo, purtroppo, si è fermato Faried per un problema alla schiena. La sua presenza in campo, in questo momento, è in forte dubbio. Valuteremo tutto nelle ore precedenti al match".

Se ‘Manimal’ non dovesse farcela è pronto Stephane Gombauld. I biglietti per la sfida sono in vendita su Vivaticket, allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (aperto anche oggi), mentre i botteghini del ‘PalaBigi’ saranno attivi a partire dalle 14,45. La terna designata per dirigere la contesa sarà composta da Paternicò, Perciavalle e Dionisi. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Dazn.

Francesco Pioppi