Coach Priftis resta a Reggio Emilia: contratto fino al 2026 nonostante le partenze

Coach Priftis vuole restare a Reggio Emilia, rispettando l’intesa contrattuale che l’anno scorso – proprio di questi tempi – ha portato il tecnico ed il club ad accordarsi per l’estensione fino al giugno 2026. È questa la notizia che filtra dal quartier generale di via Martiri della Bettola che sarà presto ‘scosso’ dalle partenze (certe) di Claudio Coldebbella (al Maccabi Tel Aviv), di Filippo Barozzi (al Modena Calcio) e da quella (probabile) di Michele Talamazzi, diretto a Tortona. Per esperienza è giusto dire che è molto presto per ‘cantare vittoria’ e che prima, in ogni caso, spetterà al nuovo gm Alberani l’ultima parola.

Il fatto però che il tecnico greco abbia confidato a chi gli sta intorno di avere le motivazioni giuste per continuare il percorso intrapreso nel giugno del 2023 è certamente un punto di partenza imprescindibile.

Ma Claudio Coldebella non proverà a portarlo con sé al Maccabi per una nuova avventura con "vista" Eurolega?

È un po’ questa la domanda che si fanno tutti e la risposta è… ‘Ni’.

La stima tra i due è intatta e, se possibile, è addirittura cresciuta dopo questo biennio ancora insieme, ma non è automatico che questo ‘tandem’ sia destinato a riformarsi ogni volta. Un po’ perché Coldebella potrebbe avere anche la volontà di ‘mettersi alla prova’ con altri tecnici, ma soprattutto perché attualmente il Maccabi Tel Aviv ha già sotto contratto anche per la prossima stagione un altro coach: Oded Kattash. Per chi non lo conoscesse, parliamo di una vera e propria leggenda del basket israeliano, nonché di una bandiera del club con cui ha vinto decine di trofei come giocatore e adesso due scudetti consecutivi nelle vesti di coach (2023 e 2024).

A meno di clamorosi ribaltoni (al momento imprevedibili) o di offerte irrinunciabili che potrebbero portare Kattash lontano dalla sua patria, sembra difficile prevedere un ribaltone sulla panchina del Maccabi almeno in tempi brevi.

Una volta chiariti tutti questi aspetti va anche detto che, visto l’ottimo lavoro svolto, Priftis potrebbe tranquillamente avere altre richieste allettanti provenienti da altri club e da altre nazioni.

Adesso come adesso però il futuro del coach greco sembra destinato ad essere ancora a tinte biancorosse. Sarebbe ovviamente una bellissima notizia per tutti gli appassionati e per il club stesso che potrebbe ripartire da alcune basi solide che in questo biennio sono state poste con il suo lavoro e con la sua grande capacità di gestire anche i gruppi più variegati.