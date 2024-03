Coach Priftis sorride e spiega la vittoria : "Abbiamo trovato la necessaria fisicità"

Si gode la vittoria coach Dimitris Priftis: "È una grande vittoria, abbiamo trovato il modo di vincere una gara difficile. Nella prima parte del match eravamo ad un livello sotto, nell’ultimo quarto abbiamo pareggiato la loro fisicità e questo ci ha permesso di essere competitivi, sotto questo aspetto Grant ci ha dato una mano. Questa è la dodicesima vittoria e quindi saremo in serie A anche la prossima stagione; ovviamente ora guardiamo avanti con ottimismo per ottenere la posizione migliore in regular-season. Il quintetto piccolo? Atkins e Chillo hanno giocato molto bene, sono entrati tiri che speriamo possano essere importanti anche per il futuro della stagione".

Passiamo la parola all’MVP Darion Atkins: "Sono molto felice, è una vittoria preziosa; durante l’intervallo abbiamo parlato per colmare il gap di energia e fisicità e questa è stata la chiave. Il canestro della vittoria? Per orgoglio personale ha un significato particolare, con il mio amico Graziulis ci siamo provocati bonariamente a vicenda durante il match, quindi sono contento". Chiudiamo con coach Paolo Galbiati: "Abbiamo giocato una buonissima partita, poi nel secondo tempo ci è scivolata di mano quando abbiamo smesso di passarci la palla. Con i falli tecnici, il pubblico è stato messo in partita, ci siamo fatti mettere le mani addosso e ora c’è grande rammarico".

Cesare Corbelli