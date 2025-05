Coalizione Civica attacca: "Dirigenti che si dimettono e bandi contestati all’Anac. Pessima gestione del Pd"

Bandi contestati con esposti all’Anac, dirigenti che si dimettono o vengono rimpiazzati con logiche opache, incarichi politici che si trasformano in incarichi amministrativi, nomine che seguono l’equilibrismo interno alle correnti del Pd più che il merito o il buon andamento della macchina pubblica: tutto questo non è normale". Il j’accuse verso l’Amministrazione arriva dai consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli che commentano così le ultime vicissitudini che stanno scuotendo il municipio. In particolare si riferiscono a quanto riportato ieri dal Carlino, tra la fuga dei dirigenti (l’addio dei vari Roberto Montagnani, Ermes Torreggiani, Elena Melloni che si aggiungono a quello di mesi fa di Valentina Galloni, ex direttrice dei Musei Civici migrata a Bologna) e l’esposto all’anticorruzione presentato dall’Ordine dei Giornalisti riguardo al bando per il capo ufficio stampa tacciato di non aver rispettato i criteri di legge (aperto solo ai giornalisti professionisti e non ai pubblicisti).

"Ed è tanto più grave perché sta accadendo nel silenzio assordante della maggioranza– continuano De Lucia e Aguzzoli – come se fosse tutto parte di un copione già scritto e accettato. Non ci troviamo di fronte a un semplice rimpasto, ma a un problema strutturale: il modo in cui il Pd e la classe dirigente che guida la città intendono la cosa pubblica non come bene comune, ma come terreno di potere proprio".

Coalizione Civica poi commenta anche l’indiscrezione che vede l’imminente ingresso dell’ex capogruppo Pd Gianluca Cantergiani nello staff di gabinetto del sindaco. "Ci chiediamo perché i fragili equilibri tra le correnti del Pd debbano ricadere sulle casse del Comune. L’ingresso di Cantergiani e sarà un incarico retribuito, e quindi a carico del bilancio pubblico. A quale titolo? Quali competenze lo rendono la scelta migliore per i cittadini? La politica come servizio o come sistemazione? Sono nomine per merito o per fedeltà politica? Perché a noi sembra sempre più una struttura clientelare fondata su logiche spartitorie. Ci chiediamo cosa penserebbero Bonazzi, Benassi, Prampolini di fronte a tutto questo. Loro, che hanno fatto della sobrietà, del senso del dovere e della cura per la cosa pubblica i pilastri dell’agire politico...".

dan. p.