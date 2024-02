Coalizione Civica cala il poker d’assi. Ecco i primi quattro candidati in lista

Coalizione Civica cala il primo poker d’assi. Il gruppo – che sta anticipando tutti sul tempo, frutto di un lavoro programmato portato avanti da un biennio – svelando i primi quattro candidati della lista nata da Dario De Lucia che vedrà candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli alle elezioni amministrative di giugno a Reggio. Due uomini e due donne di alto profilo. Si tratta di Maria Antonietta Augenti, Giorgio Ficcarelli, Andrea Masini e Claudia Manzini.

Augenti, 39enne, esperta di educazione e inclusività, è un’insegnante di scuola primaria specializzata sul sostegno e con un master sui disturbi dello spettro autistico. "Il nostro programma sarà orientato a donne e famiglie che vanno ascoltate perché la pandemia ci ha lasciato gravi situazioni di disagio. Vogliamo atture progetti di reinserimento lavorativo per i disabili".

Ficcarelli, 63 anni, prossimo alla pensione, è un diplomatico impegnato da decenni all’interno di delegazioni dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite nonché all’interno della direzione generale per il partenariato internazionale della commissione europea a Bruxelles. "Dopo tanto lavoro all’estero e in zone delicate, vorrei portare la mia esperienza al servizio della mia città nella quale tornerò. Non mi sono mai riconosciuto in un partito, ma l’incontro con Aguzzoli e De Lucia è stato folgorante".

Manzini, 56 anni, è impegnata nella nella cooperazione sociale (in Coopselios), prima come educatrice e da 15 anni come responsabile dell’Ufficio Soci nonché membro del direttivo regionale, provinciale e della Funzione Pubblica della Cgil. "Battaglierò per il salario minimo e soprattutto per le donne che sono quelle più a rischio povertà. Specie le neomamme, troppo spesso costrette ad abbandonare il proprio lavoro".

Infine, Andrea Masini, 62enne professore in pensione, per quarant’anni docente di matematica al Bus. "Mi impegnerò per i giovani per i quali servono luoghi di incontro e aggregazione. Ricordo che il 48,5% dei reggiani non supera la licenza media e il 13,4% tra 18 e 24 anni abbandona gli studi. Dati che mostrano una mancanza di formazione adeguata e una povertà educativa che porta all’indebolimento del tessuto sociale".

Entusiasta Aguzzoli: "Porteranno valore aggiunto alla città".

dan. p.