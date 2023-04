Coalizione civica contesta il metodo "Mai detto a consiglieri e cittadini"

Favorevoli sul principio. Contrari sul metodo. E in politica, spesso, la forma è tanto importante quanto la sostanza. Coalizione Civica, con i consiglieri Filippo Aguzzoli (foto) e Dario De Lucia, pur non essendo contrari a un’estensione della Ztl, come avvenuto da ieri con l’implementazione dell’ordinanza che estende la Zona a traffico limitato da via Porta Brennone a tutto Corso Garibaldi fino a Piazza Roversi all’intersezione con Viale Montegrappa, lamentano la mancanza di un passaggio in Consiglio Comunale, sintomo di "una politica autoreferenziale di Sindaco, Giunta e attuale Maggioranza".

"Decidere da soli senza avvisare non solo i cittadini ma neanche i consiglieri comunali é la cifra stilistica di una politica autoreferenziale che allontana i cittadini dalle questioni del Comune e dalla cosa pubblica, che deve riguardare tutti" sostengono De Lucia e Aguzzoli. "A maggio discuteremo dell’approvazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che è fermo a quello del 2018 – concludono gli esponenti di Coalizione Civica –. Già in quel documento si parlava di rendere Ztl diverse strade del centro storico. Perché in questi sei anni di lunga attesa non si è pensato di prevedere passaggi in commissione pubblica, consiglio comunale, assemblee con i residenti e con i commercianti? La stessa Più Europa, forza di maggioranza, bisticcia con PD e Verdi su questo tema. Si parlano tra di loro?".