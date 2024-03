Coalizione Civica,. Elena Bragazzi si presenta

Laureata in Servizio Sociale, assistente sociale da 32 anni nell’area adulti fragili, lavora al Centro di salute mentale Ausl di Reggio, Elena Bragazzi si presenta alla città: sarà candidata per Coalizione Civica alle elezioni di giugno. Elena vive nel quartiere Ospizio, dove è socia e si impegna per il Circolo La Casetta al campo di Marte e partecipa alle attività di raccolta rifiuti di Reggio Emilia Ripuliamoci. È madre single di un figlio di 14 anni. "Avere una casa è un traguardo importante perché significa per molti la conclusione di un lungo percorso di vita tra strada e strutture protette ma significa anche benessere per la salute psichica perché avere una casa propria vuol dire normalità e dignità. Senza politiche pubbliche forti sull’abitare molte persone fragili sono fuori dal mercato degli affitti già in partenza".