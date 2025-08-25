Coalizione Civica, il contro-bilancio: "Da un anno la nostra città è ferma. A questo portano i giochi di potere"

"Dal nostro osservatorio, mai come in questi 12 mesi abbiamo ricevuto così tante richieste di aiuto da parte dei cittadini". Sabato sera il sindaco Massari, intervistato sul palco di Festareggio, ha dato un quadro a 360 gradi del proprio mandato, a poco più di un anno di distanza dalle elezioni amministrative. Ieri invece a tirare le somme sul primo anno della giunta Massari è stata Coalizione Civica. I consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia partono dal tema della povertà "che è in aumento, così come il numero delle famiglie seguite dai servizi sociali". Sul tema della sicurezza "non c’è stata alcuna risposta concreta, in diverse aree della città la legalità non è garantita neppure per strada".

In Comune, tra dimissioni di dirigenti e funzionari, "regna il fuggi fuggi generale". "Stiamo perdendo posti nel servizio pubblico a vantaggio del privato (pensiamo ad esempio alle scuole di infanzia, servizi per disabili o minori) e i soldi pubblici arrivano sempre di più e sempre alle solite realtà con i soliti affidamenti diretti. Su questo Massari non ha cambiato nulla o non ha avuto la forza di imporsi". Quanto alle occasioni perse, anche qui vengono passati in rassegna "l’incendio Inalca, il caso Max Mara, o la recente questione della Casa Biancorossa alle ex Reggiane". Emblematico "il dietrofront di Massari sul campo di atletica, arrivato solo dopo la tirata d’orecchie dell’ex sindaco Vecchi: segno che chi governa non è davvero libero di decidere. L’inserimento in giunta di Cantergiani, ex segretario Pd, conferma la volontà del partito di tenere saldamente in mano il controllo su Massari e il suo già numeroso staff".

Un quadro politico "desolante – continuano – in cui la cosa pubblica viene usata come una cosa di pochi. Ne è un esempio la recente nomina di Federico Amico (ex consigliere regionale Pd non rieletto) che senza nessuna competenza è stato messo - con stipendio lautamente aumentato - alla guida di Acer. È la persona con l’esperienza e il curriculum giusto? No, ma a questo porta la spartizione clientelare del potere". Altra vicenda emblematica "è quella del Centro Sociale Sergio Stranieri, dove non sono stati pagati i lavoratori ma non si mette in discussione l’affidamento del servizio e i soldi pubblici dati perchè il presidente Ientile ha portato voti alle ultime elezioni alla corrente vicina a De Franco".

Tutto questo porta "ad avere una città provinciale e ferma, che perde occasioni preziose per incapacità o perchè tocca un minimo gli equilibri di potere tra persone che nella politica hanno investito tutto. Siamo arrivati persino alla discrezionalità nell’applicazione delle leggi: basti pensare alle multe mai inviate a Conad per il taglio abusivo degli alberi". "Coalizione Civica crede che si possa governare in un altro modo – concludono Aguzzoli e De Lucia – affrontando i problemi con serietà, metodo e senza ideologia, lavorando insieme al territorio. Lo abbiamo dimostrato con i progetti concreti sulla sicurezza stradale a Sabbione e con la nostra proposta per la revisione della sosta all’ospedale, che ha portato all’introduzione delle due ore di parcheggio gratuito per gli utenti".

"Le nostre priorità restano chiare: sicurezza reale nei quartieri, strade e traffico finalmente gestiti con un piano serio, stop consumo di suolo, trasparenza nella gestione della cosa pubblica e servizi per i cittadini, a partire dalla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie". Coalizione Civica ricorda infine che da settembre riprenderemo le assemblee di quartiere e le raccolte firme: "Chi vuole partecipare o segnalarci un problema può scriverci al 3384623474 o a partecipa@coalizionecivica.re. Vogliamo superare questo sistema di potere e lavorare ogni giorno per una città più giusta, sicura e attenta alle persone".