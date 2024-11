Coalizione Civica, nuovo direttivo

Coalizione Civica, quattro donne e un uomo eletti nel direttivo. Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli: "Il nostro obiettivo è di lavorare per le periferie e preparare una coalizione forte con più liste per le prossime elezioni. In questi anni selezioniamo e prepariamo sul campo i futuri consiglieri comunali". L’assemblea degli iscritti ha votato il nuovo direttivo in cui le donne sono la maggioranza. Sara Beltrami, Karin Silvi, Claudia Manzini e Maria Antonietta Augenti, e a loro si aggiunge il portavoce Vittorio Spagni. Un grazie a Giulia Melioli e Bruno Brenno Ferrari che in questi anni hanno guidato la lista. Al direttivo si affiancano i consiglieri De Lucia e Aguzzoli: "Questo direttivo è di qualità e per una volta in politica sarà guidato da donne. Coalizione Civica è orientata all’ascolto, al supporto delle istanze dei cittadini e vuole trovare e formare i candidati per le prossime elezioni". Tra i prossimi traguardi c’è il sostegno in Consiglio a iniziative popolari, come la mozione per la revisione della sosta nei parcheggi dell’ospedale, battaglia civica che ha raccolto oltre 3.000 firme, e la salvaguardia del bosco di Ospizio. Oggi e domani, Coalizione Civica incoraggia i cittadini a votare.