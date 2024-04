Coalizione Civica, obiettivo firme raggiunto in un giorno

Obiettivo firme raggiunto dopo un solo giorno per Coalizione Civica che ieri ha raccolto le 350 adesioni necessarie per presentare la lista. La registrazione è avvenuta ieri mattina all’edicola tra via Farini e piazza del Cristo, chiosco scelto come originale sede elettorale dal candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli (qui a destra alle prese coi moduli). "C’è voglia di un cambiamento serio, ora andiamo avanti", ha commentato. La ‘petizione’ infatti non si ferma per avere una soglia di tolleranza. Prossimi banchetti martedì, venerdì e sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. Per chi è impossibilitato, la lista si rende disponibile ad andare a casa.

