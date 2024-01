Coalizione Civica: "Ripensate il progetto"

"Le modifiche alla viabilità e dell’ubanistica di Ospizio vanno ripensate, con il nuovo centro commerciale si rischiano grandi disagi. Non si può togliere la terza corsia sulla via Emilia".

Non sono favorevoli i pareri dei consiglieri comunali di Coalizione Civica – Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia – sul progetto della struttura commerciale da undicimila metri quadrati di superficie tra via Primo Maggio e via Doberdò, a Reggio. I due consiglieri hanno presentato una mozione, sottolineando presunte criticità in una zona di intenso traffico, tanto che da tempo al centro della strada c’è una terza corsia per favorire le svolte. Il progetto interessa 11.860 metri, con un edificio di poco più di mille mq per il polo territoriale e la biblioteca.

"Il progetto – dicono Aguzzoli e De Lucia – risale al 2015 ed è quindi basato su dati superati. Non si tiene conto, ad esempio, di modifiche avvenute nel frattempo, come l’edificazione dell’Eurospin in via Lombroso, evidenziando percentuali non più reali".

Coalizione Civica chiede all’amministrazione comunale "di non procedere con opere che possano intralciare il traffico, a non autorizzare l’installazione dello spartitraffico sulla via Emilia all’Ospizio nel tratto tra via Primo Maggio e via Doberdò e a ripensare le autorizzazioni al progetto di centro commerciale". "O il progetto diventa realmente meno invasivo, rispettando i limiti, o il centro commerciale – concludono – deve essere considerato sovracomunale e rispettare quindi le indicazioni in materia. A corredo, è importante ridurre l’abbattimento di alberi e pensare a parcheggi sotterranei".