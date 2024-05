Coalizione Civica sfrattata. Ordinanza del Comune:: "L’edicola non è in regola"

Sfrattati. Coalizione Civica costretta a chiudere il chiosco-edicola di via Farini che aveva scelto come sede elettorale. A ordinarlo è un provvedimento dirigenziale del Comune, eseguito e notificato dalla polizia locale al candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli. Una questione tecnica ai fini di regolamento comunale, che senza scendere nel ’burocratese’, semplifichiamo: viene contestata "la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a Luca Martignoni, titolare dell’attività di rivendita dei giornali, cessata da tempo – si legge in sintesi nel provvedimento – È altresì vietata la sub-concessione dell’area a qualsiasi titolo nonché l’utilizzo per altro scopo al di fuori della vendita di quotidiani e periodici". Di fatto, quella di Coalizione Civica, viene considerata "un’occupazione abusiva" e qualora continuasse a restarvi dentro, rischierebbe il sequestro del materiale oltre a una sanzione amministrativa. Ieri il gruppo ha tenuto una conferenza stampa di denuncia: "Lo consideriamo un atto di squadrismo politico – chiosano – Ma forse facciamo paura per il consenso riscosso. Ci chiediamo solo se sia un atto dovuto o voluto...". E ancora: "Abbiamo visto un grande zelo dei vigili urbani, così come il provvedimento redatto in soli due giorni... Vorremmo fosse così sempre e non solo contro di noi. Lo sciacallaggio non è nel nostro stile, ma ci chiediamo perché non ci sia stato lo stesso scrupoloso controllo se ci fosse o meno il piano antincendio dell’evento del candidato sindaco del centrosinistra Marco Massari al PalaBigi. Così come i permessi per l’evento pro-Assange nella stessa edicola...". Un quesito sorge spontaneo: Coalizione Civica ha contattato il Comune – come a noi risulterebbe – per chiedere se si potesse fare prima di aprire il chiosco? "Abbiamo fatto un passaggio col proprietario dell’edicola, ma non col Comune", dice Dario De Lucia. "Non dico non sia corretta l’ordinanza, ma nutriamo dubbi. Noi continueremo con le nostre iniziative nei dintorni dell’edicola che è casa nostra", annuncia Aguzzoli.

Daniele Petrone