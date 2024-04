Coalizione Civica, spazio dei cittadini in via Farini

Concluso il corso di formazione, Coalizione Civica inaugura lo spazio dei cittadini, sabato prossimo alle 15 in via Farini. Sarà aperto tre giorni alla settimana: martedì, venerdì e Sabato dalle 10 alle 17. "Dopo un mese di lavoro intenso, condiviso da ben 64 persone, si è conclusa positivamente la prima edizione della scuola di formazione amministrativa ’Vuoi diventare consigliere comunale?’ promossa da Coalizione Civica, la formazione civica di Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, pronta a correre alle prossime elezioni comunali guidata da Aguzzoli". Il risultato: "Una lista di persone capaci tra i 30 e i 45 anni". "Finita la formazione, ora inizia una seconda fase". Infatti, oltre alle assemblee di ascolto e le iniziative sul territorio, "via al porta a porta con i nostri candidati e simpatizzanti. Saremo ancora più presenti nei quartieri, a partire dalle periferie". Quello di via Farini sarà uno spazio "dove chiunque potrà portare una proposta o un problema e confrontarsi con me, il collega De Lucia e i nostri meravigliosi candidati e candidate – continua Aguzzoli –. Sarà anche possibile sottoscrivere le tante proposte che portiamo avanti per la città".