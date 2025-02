Cobas: "Rsu, elezioni senza trasparenza"

"Non c’è un verbale ufficiale di queste elezioni. Loro dichiarano di avere eletto queste RSU, ma noi abbiamo raccolto la firma di più della metà dei lavoratori che non si sentono rappresentati", ha denunciato Silvio Rosati, sindacalista ADL Cobas, aprendo la conferenza stampa tenutasi ieri nel parcheggio aziendale di via Fratelli Bandiera 7 a Reggio Emilia. Presenti i dipendenti della San Germano S.p.A del gruppo Iren. "I lavoratori si sono rivolti ad ADL Cobas nell’ottobre 2024. Le elezioni RSU si sono svolte senza trasparenza: gli altri sindacati non hanno esposto tutta la documentazione prevista dalla legge, impedendo di fatto la nostra candidatura, nonostante siamo il sindacato più rappresentativo. Le prime due elezioni, a dicembre e gennaio, hanno visto una bassissima partecipazione: solo 20 votanti su 104", ha spiegato Rosati.

ADL Cobas ha chiesto all’azienda e ai sindacati il verbale ufficiale delle elezioni tramite Pec. "L’azienda ci ha risposto ieri dicendo che non è pervenuto nulla. Eppure, gli altri sindacati hanno affisso un documento che convalida le elezioni senza numeri ufficiali sui votanti. Questa è una presa in giro per i lavoratori", ha attaccato Rosati. Antonio Rota, dipendente dal 2022, sottolinea come "hanno rifatto le elezioni tre volte. Le prime due con esito negativo, alla terza dicono di aver vinto, ma senza risultati ufficiali. Per questo ci siamo iscritti ad ADL Cobas". Oltre alla trasparenza sindacale, i lavoratori chiedono condizioni migliori. "Facciamo turni – ha concluso Antonio Rota – di 8 ore e mezza su percorsi lunghissimi. Siamo sfruttati. Cgil e Cisl continuano a firmare accordi in cui non ci sono delle agevolazioni per noi".

Emanuele Manzini