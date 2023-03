Cobas: "Siamo indignati Differenze nettissime tra i lavoratori delle coop e i dipendenti comunali"

Nel dibattito sull’ipotesi di esternalizzare i servizi educativi di Reggio (per sopperire alla carenza di personale) sollevato dalla Cgil, monta la protesta degli educatori dipendenti dalle cooperative. I lavoratori di Adl Cobas si dicono "indignati" per la replica di Comune di Reggio, Legacoop e Confcooperative al sindacato, secondo cui sarebbero parificati – per contratto e diritti – ai loro colleghi dipendenti comunali con contratto pubblico. "“Questa affermazione non corrisponde alla realtà", sottolineano gli educatori, specificando poi che "il sistema pubblico-privato si basa su retribuzione e diritti inferiori per le dipendenti, la maggior parte sono donne, delle cooperative sociali".

Ad esempio il riconoscimento della maternità è soltanto all’80% a differenza del 100% dei dipendenti comunali, mentre la retribuzione lorda oraria di un’educatrice professionale è di 9,15 euro contro gli 11,08 di una maestra comunale, affermano. E ancora: il contratto full time delle cooperative sociali è di 38 ore settimanali, quello dei dipendenti comunali di 36 ore settimanali. "Ciò comporta che le cooperative sociali tendono ad assumere con contratti part time (meno di 38 ore) con conseguenze sulla maturazione di contributi (pensione), ferie e malattia".

Fattori questi che "hanno creato condizioni di lavoro talmente povere che negli ultimi due anni oltre il 50% degli educatori con anni di esperienza hanno dato le dimissioni con ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla continuità educativa". Infine gli educatori sottolineano che già oggi il 33% dei nidi reggiani (per bambini dai 12 ai 36 mesi) è gestito da cooperative (6 su 18) e lo stesso avviene per il 90% di nidi e scuole infanzia (fascia d’età 12 mesi-3 anni), con 8 strutture su 9.