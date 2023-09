Coca e hashish addosso Un bilancino in bagno

Nella serata di lunedì, durante un normale controllo in via Emilia San Pietro, gli agenti delle Volanti di Reggio hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto, così hanno deciso di controllarlo.

L’uomo, un 27enne straniero con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, durante il controllo appariva immotivatamente nervoso e agitato, attuando comportamenti che insospettivano gli agenti. I poliziotto hanno quindi deciso di perquisirlo riuscendo a trovare all’interno di una tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette con dentro un involucro in cellophane trasparente con 7,57 grammi di cocaina e una dose di hashish; nel portafoglio aveva 80 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. La polizia ha poi perquisito la casa del 27enne: sotto il lavandino del bagno era nascosto un bilancino di precisione e vario materiale normalmente utilizzato per il confezionamento della droga.

Il giovane è quindi stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.