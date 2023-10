Cocaina e armi in casa: arresti domiciliari

Un uomo finisce ai domiciliari per traffico di droga e detenzione di armi. Nel maggio 2020 i carabinieri, nel corso di un’attività d’indagine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi da sparo, avevano compiuto una perquisizione domiciliare nel comune di Casalgrande. Avevano trovato 4,5 grammi circa di cocaina, materiale idoneo al confezionamento in dosi dello stupefacente, un bilancino di precisione per la pesatura, un revolver, 58 cartucce calibro 38. Arrestato e condannato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. A seguito dell’iter processuale era stato riconosciuto colpevole. Dovrà espiare la pena residua di 11 mesi e 5 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare e pagare una multa di 2mila euro. La sentenza è divenuta esecutiva: il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta all’affidamento al servizio sociale e semilibertà. I carabinieri di Casalgrande hanno rintracciato l’uomo, accompagnato nell’abitazione per l’espiazione della pena.

m. b.