Cocaina e crack nella sua abitazione. Resta in carcere il pusher 28enne

"La droga era in parte destinata allo spaccio, in parte al mio consumo personale". Comparso davanti al gip Andrea Rat per la convalida dell’arresto, è quanto ha sostenuto il nigeriano 28enne nella cui casa a Cella sono stati trovati 150 grammi di droga tra cocaina, crak e un altro tipo di sostanza che sarà analizzata in laboratorio. Facendo irruzione nell’alloggio, la polizia ha non solo arrestato lui, ma anche un 32enne ricercato perché condannato a 6 anni per mafia nel processo ‘Burning flame’, come membro del cult ‘Maphite’. Il blitz è scattato venerdì a Cella, dove la squadra mobile è arrivata anche grazie a informazioni reperite durante i controlli in stazione. Per il 28enne, ieri il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere; l’avvocato difensore Maurizio Colotto i domiciliari. Il giudice ha disposto il carcere.