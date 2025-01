Cocaina e hashish in casa. Scatta il divieto di dimora

Due ragazzi di origine nordafricana di 26 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è partito da un controllo in strada: attirati dal nervosismo del 19enne, questo è stato sottoposto a perquisizione, ritrovando 2 grammi di cocaina. La perquisizione quindi è proseguita nella casa del 19enne, dove i militari sono stati accolti dal coinquilino 26enne: nella loro camera da letto c’era una busta contenente 6 panetti di hashish dal peso di circa 300 grammi e circa 48 grammi di cocaina; sotto i letto un panetto di hashish e 3.150 euro in contanti.

I due sono comparsi ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima, assistiti dall’avvocato difensore Giuseppe Caldarola, avvalendosi entrambi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia di Reggio, che era stata chiesta dal pubblico ministero e con cui la difesa si è detta d’accordo. La prosecuzione della direttissima è stata rinviata a febbraio. Al termine dell’udienza si è registrato un episodio particolare che è stato monitorato dai carabinieri: un gruppo di amici dei due arrestati, accorsi davanti al tribunale, ha gioito perché i due giovani erano stati sottoposti a questa misura cautelare più leggera di altre.