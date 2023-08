Cocaina e hashish Segnalati due giovani

Trovati con cocaina ed hashish in tasca e nello zainetto.

Verso le 8,15 di lunedì, l’equipaggio della Volante – mentre percorreva via Eritrea – ha intercettato due giovani di 31 e 25 anni che alla vista dell’auto con i colori d’istituto, si sono infilati in un negozio.

E’ scattato così il controllo.

Nella tasca dei pantaloncini del 31enne sono stati trovati due pacchetti di sigarette; in uno c’era un involucro in plastica di colore azzurro con all’interno sostanza solida di colore bianco, del peso di 0,3 grammi; nell’altro sostanza solida di colore marrone avvolta in cellophane trasparente, del peso complessivo lordo di 1,75 grammi.

Rispettivamente, cocaina e hashish. All’interno dello zaino in uso al 25enne è stato invece rinvenuto un altro pacchetto di sigarette con 0,5 grammi di hashish. I due giovani, residenti a Novellara, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori.

Nei giorni scorsi gli agenti, su disposizione del questore Giuseppe Maggese, hanno sottoposto a verifica 313 persone, 73 veicoli, 7 pubblici esercizi ed effettuato dieci posti di controllo.