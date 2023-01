Cocaina nascosta nella portiera Condannato 19enne a dieci mesi

Era stato sorpreso a Scandiano con venti grammi di cocaina sull’auto. Per lui, Ahmed Charguia, 19enne nato in Tunisia e residente a Sassuolo (Modena), erano scattate le manette il 6 dicembre per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri avevano trovato lo stupefacente suddiviso in 28 involucri in cellophane, nascosti sotto il piantone della portiera anteriore della macchina, dentro una scatola di metallo ricoperta con nastro adesivo e attaccata all’auto con una calamita. Con sè aveva anche 310 euro, ritenuti provento della vendita di cocaina. Il giovane è stato condannato ieri a 10 mesi, con pena non sospesa, dal giudice Sarah Iusto: una sentenza più severa di quella chiesta dal pm, che aveva domandato il minimo della pena - 6 mesi e 1.200 euro di multa -, perché incensurato, oltre alle attenuanti generiche. Dalla ricostruzione investigativa erano emerse anche altre cessioni di droga avvenute negli ultimi due anni: per un episodio ieri è stato assolto, dopo che la difesa, affidata all’avvocato Danilo Giovanelli, ha prodotto documenti che attestavano che lui quel giorno era fuori provincia. Sul resto il legale si era associato alle richieste del pm.

al. cod.