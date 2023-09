"Cocci di vetro al parco. Attenti ai vostri cani"

"Al Parco dei Frassini di Pieve Modolena ci sono fondi di vetro messi apposta tra una panchina e l’altra".

La denuncia arriva dal residente e nostro lettore, Titus Chiorean.

"Per fortuna in quel momento non avevo il cane vicino – prosegue l’uomo –. Altrimenti di sicuro si sarebbe ferito. Non so se il gesto sia stato fatto apposta o meno, anche se dalla disposizione sembra proprio di sì. Sono stato una mezzora a pulire perché la situazione era molto pericolosa e se qualcuno fosse andato con le ciabatte o i sandali si sarebbe di sicuro ferito".