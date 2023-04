Cocconi attacca: "Serve la diga che la Regione non ha mai voluto"

Il progetto della diga di Vetto sbarca anche nella campagna elettorale di Castelnovo Sotto, dove a metà maggio si vota per il rinnovo del consiglio comunale. Nei giorni scorsi il capogruppo di opposizione, Roberto Cocconi, che è pure candidato sindaci per la lista di centrodestra, ha presentato una mozione per sollecitare tutti gli enti preposti alla ripresa dell’iter per la costruzione della diga di Vetto. Una mozione identica a quella presentata nel settembre 2011 e a suo tempo bocciata.

"Il giorno dopo la riunione preconsigliare – spiega Cocconi – il capogruppo di maggioranza mi propone di ritirare la mozione per farne una congiunta, in cui però si sosteneva una presunta strategia della Regione Emilia-Romagna volta alla tutela della risorsa idrica… Ma quale strategia. Perfino nel gennaio 2021 in Regione la maggioranza ha votato contro una simile risoluzione dei consiglieri di centrodestra". Dunque, al successivo consiglio comunale sono rimaste in campo le due mozioni: come prevedibile è stata approvata a maggioranza quella del centrosinistra, bocciata invece quella di Cocconi.

"Ma il tema della diga – conclude Cocconi – resta ancora molto attuale, visti i gravi problemi di siccità che stiamo vivendo in questo periodo. E temo che si mostreranno ancor di più durante la stagione irrigua 2023. Servono urgenti interventi, da tempo bloccati dalla politica".