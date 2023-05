Cocconi: "Pronta una giunta di persone esperte" E Salvini si congratula col leghista di lungo corso

La tappa reggiana di Matteo Salvini a Correggio è stata pure l’occasione per un incontro tra il vicepremier e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra a Castelnovo Sotto, Roberto Cocconi, ex funzionario della Direzione provinciale del lavoro, già consigliere comunale per diversi mandati e sostenuto da Fdi, Forza Italia e Lega. "Insieme per Castenovo" è stata presentata a Salvini direttamente da Cocconi, accompagnato dai candidati consiglieri Fabrizio Ghidorzi e Alessandro Gerri. "La nostra squadra di giunta prevede figure tecniche con esperienza di amministrazione pubblica", ha detto Cocconi. Salvini si è congratulato per la storica militanza del candidato nella Lega, iniziata come attivista molti anni fa.